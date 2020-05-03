Россия отправила в США "гуманитарную помощь" и выставила за нее счет - СМИ

Российские военные медики в Италии в рамках "гуманитарной акции" (Иллюстративное фото - EPA - Filippo Venezia)

Россия выставила США счет нa $660 000 за "гуманитарную помощь" для борьбы с коронавирусом, которая была доставлена 1 апреля в аэропорт в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News.

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"Госдепартамент получил окончательный счет от правительства России на сумму $659 283", - заявили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA). По данным FEMA, Россией были доставлены 45 аппаратов ИВЛ, 4000 противогазов М-95, 15000 респираторов, дезинфекторы для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда.

Часть оборудования, по данным источников ABC, оказалась бесполезной. Например, аппараты ИВЛ рассчитаны на напряжение 220 вольт, а в США используют 110 вольт. Противогазы М-95 предназначаются для военных и покрывают все лицо, они непригодны для ухода за пациентами.

Изначально отправку медоборудования из РФ в США представляли в качестве "гуманитарной акции".

2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций.

Украина не позволила России 6 апреля в ЕС заявили, что с анкции, наложенные Евросоюзом на Россию из-за агрессии против Украины, не мешают ей бороться со вспышкой коронавирусной инфекции.

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из РФ. 3 мая сообщалось , что

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