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Россия отправила в США "гуманитарную помощь" и выставила за нее счет - СМИ

Россия отправила в США "гуманитарную помощь" и выставила за нее счет - СМИ - Фото
Российские военные медики в Италии в рамках "гуманитарной акции" (Иллюстративное фото - EPA - Filippo Venezia)
03.05.2020, 12:10

Россия потребовала у США $660 000 за "гуманитарную помощь"

Россия выставила США счет нa $660 000 за "гуманитарную помощь" для борьбы с коронавирусом, которая была доставлена 1 апреля в аэропорт в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News

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"Госдепартамент получил окончательный счет от правительства России на сумму $659 283", - заявили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA). По данным FEMA, Россией были доставлены 45 аппаратов ИВЛ, 4000 противогазов М-95, 15000 респираторов, дезинфекторы для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда.

Часть оборудования, по данным источников ABC, оказалась бесполезной. Например, аппараты ИВЛ рассчитаны на напряжение 220 вольт, а в США используют 110 вольт. Противогазы М-95 предназначаются для военных и покрывают все лицо, они непригодны для ухода за пациентами. 

Изначально отправку медоборудования из РФ в США представляли в качестве "гуманитарной акции".

  • 2 апреля Украина не позволила России запустить через ООН процедуру отмены санкций.
  • 6 апреля в ЕС заявили, что санкции, наложенные Евросоюзом на Россию из-за агрессии против Украины, не мешают ей бороться со вспышкой коронавирусной инфекции.
  • 3 мая сообщалось, что Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу военных медиков из РФ.

Читайте мнение: Коронавирус не должен отвлекать мир от войны России в Украине

Владислав Сердюк
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