Коронавирус. Вселенский патриарх остановил богослужения во всех церквях

Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)

Прекратить церковные службы до конца марта приказал вселенский патриарх Варфоломей в ответ на распространение коронавируса, сообщает Reuters.

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"Сегодня мы повсеместно заявляем о нашей церковной резолюции и мандате прекратить проведение всех богослужений, мероприятий и обрядов, за исключением частной молитвы в церквях, которые останутся открытыми, до конца марта", - говорится в заявлении патриарха.

Патриарх призвал ограничить поездки и выход из дома самым необходимым, чтобы защитить себя и общество.

Службы в монастырях продолжатся для их общин, но будут закрыты для паломников и посетителей.

11 марта меры предосторожности во время карантина рекомендовала своим прихожанам УГКЦ.

рекомендовала 12 марта ПЦУ призвала заменить целование икон поклонами на время пандемии коронавируса.

17 марта ПЦУ ввела ограничения на богослужения

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