Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Вселенский патриарх остановил богослужения во всех церквях

Коронавирус. Вселенский патриарх остановил богослужения во всех церквях - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - patriarchate.org)
19.03.2020, 15:03

Патриарх Варфоломей распорядился остановить богослужения в церквях до конца марта, допускается только частная молитва

Прекратить церковные службы до конца марта приказал вселенский патриарх Варфоломей в ответ на распространение коронавируса, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня мы повсеместно заявляем о нашей церковной резолюции и мандате прекратить проведение всех богослужений, мероприятий и обрядов, за исключением частной молитвы в церквях, которые останутся открытыми, до конца марта", - говорится в заявлении патриарха.

Патриарх призвал ограничить поездки и выход из дома самым необходимым, чтобы защитить себя и общество.

Службы в монастырях продолжатся для их общин, но будут закрыты для паломников и посетителей.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
патриарх Варфоломей вселенский патриарх карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 