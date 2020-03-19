Коронавирус. Вселенский патриарх остановил богослужения во всех церквях

Прекратить церковные службы до конца марта приказал вселенский патриарх Варфоломей в ответ на распространение коронавируса, сообщает Reuters.
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"Сегодня мы повсеместно заявляем о нашей церковной резолюции и мандате прекратить проведение всех богослужений, мероприятий и обрядов, за исключением частной молитвы в церквях, которые останутся открытыми, до конца марта", - говорится в заявлении патриарха.
Патриарх призвал ограничить поездки и выход из дома самым необходимым, чтобы защитить себя и общество.
Службы в монастырях продолжатся для их общин, но будут закрыты для паломников и посетителей.
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