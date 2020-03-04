Коронавирус. Выздоровели более 50 000 человек: последние данные

По состоянию на 4 марта, в мире зарегистрировано 93 158 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
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В Италии умерли 79 человек, Иране – 77, Южной Корее – 28.
По данным Associated Press, в Баскском регионе Испании, по меньшей мере, пять врачей и медсестер были инфицированы, около 100 медицинских работников содержатся в изоляции.
Количество заболевших в США превысило 100, умерших возросло до девяти.
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