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Коронавирус. Выздоровели более 50 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели более 50 000 человек: последние данные - Фото
Фото: ЕРА
04.03.2020, 07:09

В США число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 100 человек

По состоянию на 4 марта, в мире зарегистрировано 93 158 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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В Италии умерли 79 человек, Иране – 77, Южной Корее – 28.

По данным Associated Press, в Баскском регионе Испании, по меньшей мере, пять врачей и медсестер были инфицированы, около 100 медицинских работников содержатся в изоляции.

Количество заболевших в США превысило 100, умерших возросло до девяти.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине ограничительные меры из-за COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

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Арина Толина
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