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Коронавирус. Выздоровели более 60 000 человек: последние данные

Коронавирус. Выздоровели более 60 000 человек: последние данные - Фото
Коронавирус в Италии (Фото: Angelo Carconi/ЕРА)
09.03.2020, 09:22

По состоянию на 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19

По состоянию на 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3825 – летальные, выздоровели 61 982 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

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Всего в провинции Хубэй в Китае умерли 3007 человек, в Италии – 366, в Иране – 194, в Южной Корее – 50, во Франции – 19, в Испании – 17.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа.
  • 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 – в Черновцах. Заболевший мужчина изолирован.

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Медведева Наталия
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