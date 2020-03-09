Коронавирус. Выздоровели более 60 000 человек: последние данные

По состоянию на 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3825 – летальные, выздоровели 61 982 человека. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.
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Всего в провинции Хубэй в Китае умерли 3007 человек, в Италии – 366, в Иране – 194, в Южной Корее – 50, во Франции – 19, в Испании – 17.
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