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Коронавирус. Выздоровели уже более 23 000 человек

Коронавирус. Выздоровели уже более 23 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА
23.02.2020, 07:25

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 78 766

По состоянию на 23 февраля подтверждено 78 766 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 461 человек умерли, 23 133  - выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая уточнили, что зарегистрировано еще свыше 4 100 случаев с подозрением на заражение коронавирусом, более 106 000  человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

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Арина Толина
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