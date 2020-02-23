Коронавирус. Выздоровели уже более 23 000 человек

Иллюстративное фото: Shepherd Zhou/ЕРА

По состоянию на 23 февраля подтверждено 78 766 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2 461 человек умерли, 23 133 - выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая уточнили, что зарегистрировано еще свыше 4 100 случаев с подозрением на заражение коронавирусом, более 106 000 человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

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