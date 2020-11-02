Коронавирус. За сутки больше всего заболевших выявили в США, Украина – на 13 месте

Украина также занимает 21 место по выявленному числу заболевших COVID-19 за все время пандемии коронавируса

За сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в США, Украина занимает 13-е место в антирейтинге суточной заболеваемости COVID-19. Об этом говорится в сводке на Worldometers.

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В Украине вчера утром сообщалось о 7959 новых заболевших. На 12 месте расположились Нидерланды (8683), на 14-м – Иран (7719).

США возглавляют антирейтинг с 71 321 выявленным заболевшим за сутки. За ними – Индия (46 441), Франция (46 290), Италия (29 907) и Великобритания (23 254).

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США также находится на первом месте по числу выявленных заразившихся за все время пандемии (9 473 911). Далее – Индия (8 229 322), Бразилия (5 545 705), Россия (1 636 781) и Франция (1 413 915). Украина в этом антирейтинге занимает 21 место (395 445).

Всего в мире зафиксировали 46 804 614 заболевших (+436 707 за сутки), 1 205 044 умерших (+5300) и 33 748 968 выздоровевших (+269 177).

Словакия протестировала на COVID-19 половину населения и огласила 1 ноября первые результаты.

В Австралии с 20:00 пятницы до 20:00 субботы не зарегистрировано ни оного случая заражения коронавирусом впервые с 9 июня.

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Марк Сировой

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