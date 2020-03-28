Коронавирус. Заболевших уже почти 600 000 человек: последние данные

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Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже почти 600 000 случаев. Об этом говорится в сведенных данных, которые опубликованы на Worldometers.

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По состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели.

Больше всего заболевших в США - 104 205, затем идут Италия - 86 498, Китай - 81 394, Испания - 65 719.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

Вчера, 27 марта, по состоянию на 23:00 в Украине было зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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