Коронавирусная инфекция распространилась на всю Германию

Пустая улица в Германии (фото - ЕРА)

Во всех 16 федеральных землях Германии зафиксированы случаи заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на министерство по социальным вопросам в Магдебурге пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

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Саксония-Анхальт оставалась единственной землей ФРГ, где не было подтвержденных случаев инфекции, однако сегодня там диагностировали четыре случая заболевания: эти мужчины ранее посещали север Италии - основной очаг распространения коронавируса в Европе.

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По данным источника, всего в стране по состоянию на 10 марта COVID-19 заболели 1139 человек.