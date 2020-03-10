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Коронавирусная инфекция распространилась на всю Германию

Коронавирусная инфекция распространилась на всю Германию - Фото
Пустая улица в Германии (фото - ЕРА)
10.03.2020, 14:35

Случаи заболевания COVID-19 зафиксированы во всех 16 федеральных землях ФРГ

Во всех 16 федеральных землях Германии зафиксированы случаи заболевания COVID-19, которое вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на министерство по социальным вопросам в Магдебурге пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

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Саксония-Анхальт оставалась единственной землей ФРГ, где не было подтвержденных случаев инфекции, однако сегодня там диагностировали четыре случая заболевания: эти мужчины ранее посещали север Италии - основной очаг распространения коронавируса в Европе.

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По данным источника, всего в стране по состоянию на 10 марта COVID-19 заболели 1139 человек.

Евгений Пилипенко
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