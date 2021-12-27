Коррупционер-2021. Победителем из более 1000 кандидатов назвали Лукашенко – OCCRP

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по итогам 2021-го назвал человеком года диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба OCCRP.

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На звание коррупционера года претендовали 1167 кандидатов. Впервые за десятилетие присвоения этого звания члены комиссии приняли решение единогласно.

"Это был знаменательный год для коррупции, но Лукашенко выделяется из толпы", – сказал Дрю Салливан, соучредитель OCCRP, один из судей в комиссии.

В OCCRP отметили, что за последний год Лукашенко:

- организовал потоки государственных средств олигархам, близким к его семье;

- приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с беларуским диссидентом Романом Протасевичем на борту с нарушением международного воздушного права;

- спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев в границу Беларуси с Евросоюзом;

- распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

Финалистами конкурса на главного коррупционера года стали свергнутый президент Афганистана Ашраф Гани, сирийский президент Башар Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

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Наталия Медведева

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