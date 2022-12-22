"Крайняя срочность". Глава МАГАТЭ в Москве убеждал оккупантов насчет охранной зоны на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Москве с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым – обсуждали, по его словам, создание "зоны безопасности" в оккупированном Россией Энергодаре, куда входила бы Запорожская атомная электростанция. Об этом он написал в Twitter.

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В МАГАТЭ намерены создать зону безопасности вокруг ЗАЭС. Подробности переговоров – какой будет эта зона, выйдут ли оттуда все войска РФ или только те, что с тяжелым вооружением, – и другие детали не разглашаются.

Гросси подчеркнул после встречи с Лихачевым, что "ключевым моментом является сосредоточенность зоны исключительно на предотвращении ядерной аварии".

Глава МАГАТЭ заверил, что продолжит прикладывать усилия для достижения этой цели "с чувством крайней срочности".

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Євген Пилипенко

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