Кремль отрицает причастность к покушению на Шефира

В Кремле отрицают причастность к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистское агентство ТАСС.

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"Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", — утверждает представитель страны-агрессора.

По информации главы Нацполиции Игоря Клименко, есть три основные версии покушения на Шефира, среди которых – причастность иностранных спецслужб.

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Владислава Михайленко

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