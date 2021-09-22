Кремль отрицает причастность к покушению на Шефира
22.09.2021, 16:35
Фото: EPA
В Кремле отрицают причастность к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистское агентство ТАСС.
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"Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния", — утверждает представитель страны-агрессора.
По информации главы Нацполиции Игоря Клименко, есть три основные версии покушения на Шефира, среди которых – причастность иностранных спецслужб.
- Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В Офисе президента заявили, что покушение на Шефира – это борьба с политикой Зеленского.
- Сам Шефир считает, что цель – Зеленский и его морально-психическое состояние.
- Зеленский заявил, что ответ будет сильным.
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