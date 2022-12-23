"Критически важно быть на связи". Блинкен поговорил с Китаем о войне России против Украины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал главу Министерства иностранных дел Китая Ван И поддерживать открытыми каналы связи между правительствами мировых держав. Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с коллегой за океаном.

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Глава Государственного департамента сообщил, что темами для обсуждения были отношения США и КНР, пандемия COVID-19 и агрессивная война России против Украины.

"Критически важно поддерживать открытые каналы связи", – подчеркнул он.

Подробности переговоров неизвестны.

Реакции китайской стороны на разговор глав внешней дипломатии стран пока нет.

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Китай принципиально не называет крупнейшую войну в Европе за много десятилетий войной, а использует термин "украинский кризис", – так же, как и пропаганда России.

Официальный Пекин не осудил ни агрессию РФ, ни одно из многочисленных военных преступлений ее армии: все это в позиции государства и информационном пространстве КНР просто игнорируют. Иногда спикеры Китая обвиняют в начале российской войны на уничтожение Украины и ее народа именно США и НАТО – то есть, делают то же, что и Москва.

Между тем, по известной информации, Китай не оказывает РФ военную помощь в этой войне.

В ЕС в конце ноября 2022 года заявили – "то, какими будут отношения с Китаем, ознаменует историю этого столетия".

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Євген Пилипенко

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