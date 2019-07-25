Кризис в Испании: парламент снова попытается избрать премьера

Педро Санчес (фото - EPA)

Испанские социалисты считают, что их переговоры с Unidas Podemos с целью формирования правительства "полностью провалились" перед финальным голосованием за кандидатуру премьера. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

По данным издания, социалисты обвиняют крайне левых Podemos в непомерных аппетитах за то, что те требуют должность вице-премьера для своего лидера Пабло Иглесиаса и контроль над министерством труда.

Исполняющий обязанности премьера Педро Санчес заявил, что уступка их требованиям в обмен на поддержку его кандидатуры во время голосования в парламенте означала бы "создание двух правительств" в одном, поскольку социальная и экономическая политика оказалась бы в руках политической силы Пабло Иглесиаса.

Unidas Podemos в свою очередь официально не подтверждают провал переговоров и говорят, что продолжают рассмотрение вариантов для формирования коалиции.

Во вторник парламент не поддержал кандидатуру Санчеса – за него проголосовали 124 депутата при необходимых 176. При голосовании в четверг Санчесу будет достаточно простого большинства голосов.

В случае провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы.

28 апреля 2019 года сообщалось, что социалисты получили наибольшую фракцию в следующем испанском парламенте, но будут иметь сложности с формированием коалиции.