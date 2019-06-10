Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.06.2019, 16:28

Кризис в Молдове. Минобороны ограничило доступ к воинским частям

Кризис в Молдове. Минобороны ограничило доступ к воинским частям - Фото
Вооруженные силы Молдовы (фото: EPA)

Сообщается, что Вооруженные силы Молдовы не будут играть в "политические игры"

Из-за обострения политического кризиса в Молдове Министерство обороны страны ограничило доступ гражданских лиц в воинские части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Молдовы остаются в подчинении только народа, "чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны". 

Минобороны сообщает, что пока нет определенности политической ситуации в стране, Вооруженные силы будут действовать "в конституционном порядке", а также не собираются вмешиваться в "политические игры".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент, но президент Игорь Додон отказался это сделать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 

9 июня суд временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы. Они пройдут 6 сентября. 

Сегодня, 10 июня, СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове. 

Читайте также: Двоевластие. В Молдове прошли заседания двух Кабминов

Отправить:
Распечатать:
Теги: вооруженные силы, Молдова, кризис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 