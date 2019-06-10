Кризис в Молдове. Минобороны ограничило доступ к воинским частям

Вооруженные силы Молдовы (фото: EPA)

Из-за обострения политического кризиса в Молдове Министерство обороны страны ограничило доступ гражданских лиц в воинские части. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Молдовы остаются в подчинении только народа, "чтобы гарантировать суверенитет, независимость и единство, территориальную целостность страны".

Минобороны сообщает, что пока нет определенности политической ситуации в стране, Вооруженные силы будут действовать "в конституционном порядке", а также не собираются вмешиваться в "политические игры".

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент, но президент Игорь Додон отказался это сделать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент.

9 июня суд временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы. Они пройдут 6 сентября.

Сегодня, 10 июня, СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове.

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