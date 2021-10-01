Крошечный ровер Perseverance с орбиты Марса: NASA показало фото
Космический разведывательный орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал фото марсохода Perseverance на поверхности Красной планеты. Фото опубликовано на сайте NASA.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Ровер Perseverance собирает данные о климате и геологии, а также ищет признаки древней микробной жизни на Марсе. На фото марсоход – маленькая белая точка.
Снимок сделан в районе Южная Сеита кратера Езеро, где Perseverance собирал образцы марсианской породы. Регион состоит из ряда горных хребтов, покрытых песчаными дюнами.
Сейчас марсоход бездействует из-за особенностей расположения планет, сообщает Science alert. Земля и Марс находятся по разные стороны Солнца, а звезда не пропускает сигналы в нужной степени и блокирует коммуникацию с марсианской миссией. Получить или отправить какую-то информацию нельзя до середины октября.
- 18 февраля 2021-го в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку американский ровер Perseverance.
- 3 сентября марсоходу удалось взять первый образец марсианского грунта.
- 9 сентября Perseverance успешно взял вторую пробу марсианского грунта.
Смотрите также: Грузовой корабль Cargo Dragon успешно приводнился у берегов Флориды: видео
Комментарии