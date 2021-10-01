Крошечный ровер Perseverance с орбиты Марса: NASA показало фото

Космический разведывательный орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал фото марсохода Perseverance на поверхности Красной планеты. Фото опубликовано на сайте NASA.

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Ровер Perseverance собирает данные о климате и геологии, а также ищет признаки древней микробной жизни на Марсе. На фото марсоход – маленькая белая точка.

Снимок сделан в районе Южная Сеита кратера Езеро, где Perseverance собирал образцы марсианской породы. Регион состоит из ряда горных хребтов, покрытых песчаными дюнами.

Сейчас марсоход бездействует из-за особенностей расположения планет, сообщает Science alert. Земля и Марс находятся по разные стороны Солнца, а звезда не пропускает сигналы в нужной степени и блокирует коммуникацию с марсианской миссией. Получить или отправить какую-то информацию нельзя до середины октября.

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Елизавета Кумбер

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