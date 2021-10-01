Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon успешно приводнился у побережья Флориды вчера вечером, 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.
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Корабль привез на Землю данные научных исследований, проведенных на МКС, сообщает NASA. Их доставят в Космический центр Кеннеди на вертолете.
Портал Space опубликовал в YouTube видео отстыковки корабля от МКС.
Пользователи Twitter опубликовали видео, на которых снято, предположительно, приземление Dragon:
This is what I saw 10 til 11 pic.twitter.com/BbZSkvor8l— Sam Jubran (@samjubran) October 1, 2021
lol thought I caught a UFO… SpaceX gets me again pic.twitter.com/cU7Wm3ZSlZ— RaxHorkaati (@RaHorkaati) October 1, 2021
- В мае 2021 года NASA подписало контракт на отправку первого туриста на МКС.
- В июле самый богатый человек планеты Джефф Безос совершил полет в космос.
- 15 сентября SpaceX отправила в космос первый экипаж, в составе которого нет профессиональных астронавтов.
- 19 сентября астронавты-любители благополучно вернулись на Землю.
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