Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon успешно приводнился у побережья Флориды вчера вечером, 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

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Корабль привез на Землю данные научных исследований, проведенных на МКС, сообщает NASA. Их доставят в Космический центр Кеннеди на вертолете.

Портал Space опубликовал в YouTube видео отстыковки корабля от МКС.

Пользователи Twitter опубликовали видео, на которых снято, предположительно, приземление Dragon:

This is what I saw 10 til 11 pic.twitter.com/BbZSkvor8l — Sam Jubran (@samjubran) October 1, 2021

lol thought I caught a UFO… SpaceX gets me again pic.twitter.com/cU7Wm3ZSlZ — RaxHorkaati (@RaHorkaati) October 1, 2021

В мае 2021 года NASA подписало контракт на отправку первого туриста на МКС.

В июле самый богатый человек планеты Джефф Безос совершил полет в космос.

15 сентября SpaceX отправила в космос первый экипаж, в составе которого нет профессиональных астронавтов.

19 сентября астронавты-любители благополучно вернулись на Землю.

Денис Юдин

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