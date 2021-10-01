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Грузовой корабль Cargo Dragon успешно приводнился у берегов Флориды: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 10:55
Фото: SpaceX
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Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon успешно приводнился у побережья Флориды вчера вечером, 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

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Корабль привез на Землю данные научных исследований, проведенных на МКС, сообщает NASA. Их доставят в Космический центр Кеннеди на вертолете.

Портал Space опубликовал в YouTube видео отстыковки корабля от МКС.

Пользователи Twitter опубликовали видео, на которых снято, предположительно, приземление Dragon:

Денис Юдин
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nasa spacex космос Dragon
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