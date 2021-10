Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon успешно приводнился у побережья Флориды вчера вечером, 30 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Корабль привез на Землю данные научных исследований, проведенных на МКС, сообщает NASA. Их доставят в Космический центр Кеннеди на вертолете.

Портал Space опубликовал в YouTube видео отстыковки корабля от МКС.

Пользователи Twitter опубликовали видео, на которых снято, предположительно, приземление Dragon:

