Крушение Boeing в Иране: жертв стало больше - новые фото

Фото: EPA

Жертвами катастрофы грузового самолета Boeing 707 в аэропорту Караджа стали семь человек. Об этом сообщает Press TV.

На борту самолета находились 16 человек, в том числе десять членов экипажа. На месте крушения нашли тела семи человек. Судьба остальных пока неизвестна.

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Фото: EPA

По данным СМИ, самолет перевозил мясо.

Фото: EPA

По предварительной информации, крушение произошло из-за ошибки пилота, потерявшего управление при посадке. При крушении самолет задел здание аэропорта и врезался в пустовавший жилой дом.

14 января в сети интернет появились первые видеозаписи с места падения грузового самолета Boeing 707.