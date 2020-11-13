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Кто будет в будущем правительстве США при Байдене – The Guardian назвала кандидатов

13.11.2020, 15:10
Кто будет в будущем правительстве США при Байдене – The Guardian назвала кандидатов - Фото
Джо Байден (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Команда Джозефа Байдена пока не представляла имена кандидатов в правительство, сообщает The Guardian

Избранный президент Джозеф Байден занимается подбором кандидатов, которые займут должности в правительстве при его каденции. The Guardian опубликовало список возможных будущих топ-чиновников США. 

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Сьюзан Райс. Издание сообщает, что она может занять должность будущего государственного секретаря или другую высокопоставленную позицию, связанную с обороной или внешней политикой.

Отмечается, что она давний чиновник в госдепартаменте США, работала послом в ООН и советником по национальной безопасности при президентстве Барака Обамы. Райс также баллотировалась на пост кандидата в вице-президенты от Демократической партии, однако эту должность заняла Камала Харрис

Мишель Флурной. The Guardian пишет, что СМИ часто упоминают ее как вероятного министра обороны.

Флурной также "сватают" на другие высокие посты в сфере национальной безопасности. Отмечается, что во времена президентства Обамы она уже работала заместителем министра обороны по политическим вопросам. Флурной может стать первой женщиной, которая возглавит Минобороны США.

Даг Джонс. Он упоминается как возможный генеральный прокурор.

На этих выборах Джонс проиграл пост сенатора Алабамы республиканцу. Издание пишет, что он – давний друг Байдена. Ранее Джонс работал федеральным прокурором в Алабаме. 

Лаэль Брейнард. По информации The Guardian, она вероятный кандидат в секретари казначейства.

Сообщается, что ее репутация в качестве бывшего чиновника министерства финансов и члена совета управления Федеральной резервной системы делает ее конкурентоспособным кандидатом на этот пост.

Издание также сообщает, что Хайди Хайткамп может стать вероятным министром сельского хозяйства, а Вивек Мурти – главой Департамента здравоохранения и социальных служб США.

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Станислав Стороженко
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