Кто будет в будущем правительстве США при Байдене – The Guardian назвала кандидатов

Команда Джозефа Байдена пока не представляла имена кандидатов в правительство, сообщает The Guardian

Избранный президент Джозеф Байден занимается подбором кандидатов, которые займут должности в правительстве при его каденции. The Guardian опубликовало список возможных будущих топ-чиновников США.

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Сьюзан Райс. Издание сообщает, что она может занять должность будущего государственного секретаря или другую высокопоставленную позицию, связанную с обороной или внешней политикой.

Отмечается, что она давний чиновник в госдепартаменте США, работала послом в ООН и советником по национальной безопасности при президентстве Барака Обамы. Райс также баллотировалась на пост кандидата в вице-президенты от Демократической партии, однако эту должность заняла Камала Харрис.

Мишель Флурной. The Guardian пишет, что СМИ часто упоминают ее как вероятного министра обороны.



Флурной также "сватают" на другие высокие посты в сфере национальной безопасности. Отмечается, что во времена президентства Обамы она уже работала заместителем министра обороны по политическим вопросам. Флурной может стать первой женщиной, которая возглавит Минобороны США.



Даг Джонс. Он упоминается как возможный генеральный прокурор.



На этих выборах Джонс проиграл пост сенатора Алабамы республиканцу. Издание пишет, что он – давний друг Байдена. Ранее Джонс работал федеральным прокурором в Алабаме.



Лаэль Брейнард. По информации The Guardian, она вероятный кандидат в секретари казначейства.



Сообщается, что ее репутация в качестве бывшего чиновника министерства финансов и члена совета управления Федеральной резервной системы делает ее конкурентоспособным кандидатом на этот пост.



Издание также сообщает, что Хайди Хайткамп может стать вероятным министром сельского хозяйства, а Вивек Мурти – главой Департамента здравоохранения и социальных служб США.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу на выборах в целом. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать победу оппонента.

Байден назвал нежелание Трампа признать поражение позором и заявил, что процесс передачи власти не остановить.

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Станислав Стороженко

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