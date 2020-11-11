New York Times назвала три кандидатуры на должность госсекретаря США при Байдене

Внешнеполитическое ведомство США могут возглавить Уильям Бернс, Крис Кунс или Сьюзан Райс

Три кандидатуры на должность главы Государственного департамента США в правительстве избранного президента Джо Байдена назвала американская газета New York Times.

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Внешнеполитическое ведомство США могут, по данным NYT, возглавить Уильям Бернс, Крис Кунс или Сьюзан Райс.

Бернс – президент Фонда Карнеги за международный мир, бывший дипломат и бывший посол в России и Иордании. Он был заместителем и специальным помощником у госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт в администрации президента Билла Клинтона. Также Бернс является автором журнала The Atlantic.

Кунс – один из ведущих членов комитета Сената по международным отношениям, земляк и один из ближайших друзей Байдена. У него наибольшие шансы быть утвержденным Сенатом благодаря сотрудничеству с коллегами-республиканцами. В то же время, отмечает NYT, Кунс мог бы быть полезнее Байдену в качестве лоббиста президентской повестки в Конгрессе.

Райс – бывший советник президента Барака Обамы по нацбезопасности. Байден рассматривал ее в качестве возможного кандидата на пост вице-президента. Райс также была помощником госсекретаря по вопросам Африки и представителем США в ООН.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу на выборах в целом. Действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать победу оппонента.

Байден назвал нежелание Трампа признать поражение позором и заявил, что процесс передачи власти не остановить.

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Денис Юдин

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