New York Times назвала три кандидатуры на должность госсекретаря США при Байдене
Внешнеполитическое ведомство США могут возглавить Уильям Бернс, Крис Кунс или Сьюзан Райс
Три кандидатуры на должность главы Государственного департамента США в правительстве избранного президента Джо Байдена назвала американская газета New York Times.
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Внешнеполитическое ведомство США могут, по данным NYT, возглавить Уильям Бернс, Крис Кунс или Сьюзан Райс.
Бернс – президент Фонда Карнеги за международный мир, бывший дипломат и бывший посол в России и Иордании. Он был заместителем и специальным помощником у госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт в администрации президента Билла Клинтона. Также Бернс является автором журнала The Atlantic.
Кунс – один из ведущих членов комитета Сената по международным отношениям, земляк и один из ближайших друзей Байдена. У него наибольшие шансы быть утвержденным Сенатом благодаря сотрудничеству с коллегами-республиканцами. В то же время, отмечает NYT, Кунс мог бы быть полезнее Байдену в качестве лоббиста президентской повестки в Конгрессе.
Райс – бывший советник президента Барака Обамы по нацбезопасности. Байден рассматривал ее в качестве возможного кандидата на пост вице-президента. Райс также была помощником госсекретаря по вопросам Африки и представителем США в ООН.
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