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New York Times назвала три кандидатуры на должность госсекретаря США при Байдене

11.11.2020, 15:02
New York Times назвала три кандидатуры на должность госсекретаря США при Байдене - Фото
Джо Байден (Фото: Olivier Douliery/EPA)

Внешнеполитическое ведомство США могут возглавить Уильям Бернс, Крис Кунс или Сьюзан Райс

Три кандидатуры на должность главы Государственного департамента США в правительстве избранного президента Джо Байдена назвала американская газета New York Times.

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Внешнеполитическое ведомство США могут, по данным NYT, возглавить Уильям Бернс, Крис Кунс или Сьюзан Райс.

Бернс – президент Фонда Карнеги за международный мир, бывший дипломат и бывший посол в России и Иордании. Он был заместителем и специальным помощником у госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт в администрации президента Билла Клинтона. Также Бернс является автором журнала The Atlantic.

Кунс – один из ведущих членов комитета Сената по международным отношениям, земляк и один из ближайших друзей Байдена. У него наибольшие шансы быть утвержденным Сенатом благодаря сотрудничеству с коллегами-республиканцами. В то же время, отмечает NYT, Кунс мог бы быть полезнее Байдену в качестве лоббиста президентской повестки в Конгрессе.

Райс – бывший советник президента Барака Обамы по нацбезопасности. Байден рассматривал ее в качестве возможного кандидата на пост вице-президента. Райс также была помощником госсекретаря по вопросам Африки и представителем США в ООН.

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Денис Юдин
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