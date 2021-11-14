Кулеба призвал Евросоюз принять меры для сдерживания агрессии России

Глава МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с высоким представителем Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепем Боррелем призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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Сообщается, что Кулеба напомнил европейскому дипломату о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму, а также возле украинских границ.

"Министр отметил деструктивный подход РФ к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", – заявляют в МИД.

Боррель заверил в поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

12 ноября сообщалось, что Кулеба в понедельник, 15 ноября, посетит Брюссель, где встретится с руководством НАТО и главами МИД стран ЕС. По его словам, ключевой темой визита будет безопасность.

Владислав Сердюк

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