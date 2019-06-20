Латвия официально запретила нацистскую и советскую военную форму

Эгилс Левитс (фото - EPA)

Сегодня, 20 июня, в Латвии приняли решение о запрете использовать на публичных мероприятиях нацистскую и советскую форму. Об этом сообщает Delfi.

Сейм в окончательном чтении одобрил поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить формы тоталитарных режимов, говорится в сообщении.

Автор поправок в закон о собраниях, шествиях и пикетах Эдвинс Шноре (Национальное объединение) предлагал запретить форму тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме Красной армии и НКВД, так и о форме нацистской Германии.

За нарушение закона предусмотрен штраф - до 700 евро для физических лиц и до 7100 евро для юридических.

Запрет распространяется также на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.

20 мая в Латвии партия VL-TB/LNNK подала в парламент поправки к закону, которые запрещают носить георгиевские ленточки на общественных мероприятиях.