Легкие курильщика "волшебным образом" восстанавливаются - ученые

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Британские ученые провели исследование и выяснили, что легкие обладают способностью вылечивать канцерогенные мутации, вызванные курением. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что небольшая часть клеток в легких курильщиков все же остается неповрежденной и она способна восстановить орган. Это наблюдалось даже у тех, кто выкуривал пачку сигарет в день на протяжение 40 лет, прежде чем бросить курение.

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Ученым непонятно, как этим клеткам удается избежать генетических мутаций, вызываемых курением. Но когда человек отказывается от курения, эти клетки начинают расти, замещая поврежденные клетки в легких.