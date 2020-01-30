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Легкие курильщика "волшебным образом" восстанавливаются - ученые

Легкие курильщика "волшебным образом" восстанавливаются - ученые - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
30.01.2020, 10:21

Исследователи отмечают, что легкие могут восстановиться только в том случае, если бросить курить

Британские ученые провели исследование и выяснили, что легкие обладают способностью вылечивать канцерогенные мутации, вызванные курением. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что небольшая часть клеток в легких курильщиков все же остается неповрежденной и она способна восстановить орган. Это наблюдалось даже у тех, кто выкуривал пачку сигарет в день на протяжение 40 лет, прежде чем бросить курение.

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Ученым непонятно, как этим клеткам удается избежать генетических мутаций, вызываемых курением. Но когда человек отказывается от курения, эти клетки начинают расти, замещая поврежденные клетки в легких.

У тех, кто отказался от курения до 40% клеток в легких могут выглядеть так же, как у людей, которые никогда не курили.

"Мы были совершенно не готовы к этому открытию. Есть определенное количество клеток, которые каким-то волшебным образом восстанавливают дыхательные пути", - рассказал Би-би-си исследователь Института Сенгера Питер Кэмпбелл.

  • Ранее ученые заявили, что физическая активность может снижать риск развития рака.

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