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Литовец подает в суд на бывшего президента СССР за смерть отца 30 лет назад

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 10:51
Литовец подает в суд на бывшего президента СССР за смерть отца 30 лет назад - Фото
Робертас Повилайтис (фото — его Facebook-страница)

Литовец, чей отец погиб у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года во время попытки Москвы военными методами вернуть Литву, будет судиться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым и требовать возмещения ущерба. Об этом пишет Delfi.

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Робертас Повилайтис считает, что в уголовном деле о событиях 13 января 1991-го, по которому объявлен приговор 67 лицам, нет оценки роли и ответственности советского президента и верховного главнокомандующего армии Горбачева.

"Горбачев не фигурирует в уголовном деле, в его отношении ведомства не осуществляли никаких действий преследования, его роль и ответственность не оценены", – сказал он.

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Литовец недоумевает, почему лица более низкого ранга привлечены к ответственности, а в адрес верховного главнокомандующего армии СССР нет никаких обвинений. Он планирует поднять этот вопрос в гражданском иске осенью. Сейчас идет его подготовка.

СПРАВКА. 11 марта 1990 года Литва вышла из состава СССР, провозгласив независимость. Москва долгое время не оставляла попыток воспрепятствовать этому. В начале 1991-го в стране начались акции протеста против повышения цен, чем "обеспокоились" и в Кремле: 8-13 января 1991-го советские войска и спецназ штурмовали вильнюсский телецентр. Погибли 14 защитников телецентра и один офицер "Альфы", больше тысячи мирных жителей пострадали.

Повилайтис не называет сумму иска, так как считает, что "это не существенно" и сомневается, что ущерб удастся взыскать.

Отца троих детей, Аполинараса Юозаса Повилайтиса, застрелили в ночь 13 января 1991 года: он умер в возрасте 53 лет. На тот момент истцу Повилайтису было 14 лет. Сейчас Повилайтис возглавляет организацию Child Line, которая предоставляет бесплатную и анонимную эмоциональную поддержку детям и подросткам по телефону и в интернете.

  • 12 марта 2019 года ЕСПЧ принял решение, которое позволяет назвать действия СССР в Литве геноцидом. До 1953 года от советских репрессий пострадали около 500 000 литовцев. После обретения независимости Литва назвала это геноцидом.
  • 27 марта 2019-го суд в Вильнюсе приговорил за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67 граждан РФ, Беларуси и Украины. Они получили от четырех до 14 лет тюрьмы.

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Евгений Пилипенко
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история ссср литва Михаил Горбачев 1991 год Робертас Повилайтис
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