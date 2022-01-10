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Литва о переговорах между США и Россией: Главная задача – удержать от наихудшего сценария

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 18:26
Литва о переговорах между США и Россией: Главная задача – удержать от наихудшего сценария - Фото
Дарюс Кулешюс (фото - скриншот видео LRT)

В Литве считают, что переговоры по безопасности между США и Россией в Женеве дают надежду на предотвращение "наихудшего сценария". Об этом 10 января на заседании госсовета обороны Литвы сказал главный советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Кулешюс, его цитирует LRT.

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"НАТО проводит совместную работу для обеспечения безопасности всех членов Альянса. Самая главная задача сегодня — удержать от наихудшего сценария", – подчеркнул он.

По словам Кулешюса, ситуация на российско-украинской границе остается напряженной. Он добавил – союзники видят "дальнейшую мобилизацию армии РФ", а также "публичную угрозу военной интервенции".

  • 10 января 2022 года в Швейцарии стартуют переговоры между США и Россией. Американскую делегацию возглавит замгоссекретаря Венди Шерман, российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что переговоры между Россией и США не решат все вопросы, но в Альянсе надеются на конструктивный диалог и прогресс в отношениях.
  • Министры обороны Украины и Грузии приглашены на первое в 2022 году совещание глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО, которое состоится 12-13 января в Брюсселе. 

Читайте также: США воздержатся от "твердых обязательств" на переговорах с Россией – Bloomberg

Яна Катасонова
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нато переговоры литва партнеры союзники Дарюс Кулешюс
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