США воздержатся от "твердых обязательств" на переговорах с Россией – Bloomberg
Во время запланированных на 10 января переговоров с Россией США не будут заключать какие-либо соглашения с Москвой без предварительных согласований с союзниками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные высокопоставленного чиновника Штатов.
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По данным издания, администрация президента Джо Байдена воздержится от того, чтобы брать на себя твердые обязательства во время переговоров с Россией. Белый дом планирует проводить переговоры с союзниками до принятия каких-либо соглашений с Москвой.
При этом США планируют "искать точки соприкосновения" и готовы изучить взаимные ограничения на стратегические бомбардировщики и наземные учения, заявил чиновник.
Однако переговоров о сокращении развертывания войск и военных учений в Восточной Европе, о чем ранее информировали в NBC News, не будет.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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