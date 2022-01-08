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США воздержатся от "твердых обязательств" на переговорах с Россией – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 23:05
США воздержатся от
Джо Байден (фото - ЕРА)

Во время запланированных на 10 января переговоров с Россией США не будут заключать какие-либо соглашения с Москвой без предварительных согласований с союзниками. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные высокопоставленного чиновника Штатов.

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По данным издания, администрация президента Джо Байдена воздержится от того, чтобы брать на себя твердые обязательства во время переговоров с Россией. Белый дом планирует проводить переговоры с союзниками до принятия каких-либо соглашений с Москвой.

При этом США планируют "искать точки соприкосновения" и готовы изучить взаимные ограничения на стратегические бомбардировщики и наземные учения, заявил чиновник.

Однако переговоров о сокращении развертывания войск и военных учений в Восточной Европе, о чем ранее информировали в NBC News, не будет.

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Оксана Житнюк
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