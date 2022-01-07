США обсудят с РФ сокращение войск в Европе и готовят Украине новую военную помощь – NBC
Администрация президента США Джо Байдена согласна обсуждать с Россией предложение о сокращении войск в Восточной Европе и одновременно подготовила для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собеседника из администрации Байдена.
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Как сказал собеседник журналистов, у президента США готовятся к переговорам с Россией на следующей неделе, и намерены предложить обсуждение по сокращению американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе.
Обсуждения потенциально могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими странами, численности американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о перемещении сил и российских ядерных ракет Искандер на российской территории Калининграда между Польшей и Литвой.
По словам нынешнего официального лица и бывших официальных лиц, для любого изменения военного присутствия США в Европе России придется предпринять ответные, эквивалентные шаги по сокращению своих сил – отвода российских войск от границ Украины будет недостаточно.
По информации источников, администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США Украине в дополнение к американской военной помощи.
Помимо угрозы санкций, администрация готова предупредить Москву, что, если российские войска захватят новые территории на Украине, Соединенные Штаты окажут поддержку бойцам украинского сопротивления и поддержат расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.
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- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
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- 31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.
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