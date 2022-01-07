UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США обсудят с РФ сокращение войск в Европе и готовят Украине новую военную помощь – NBC

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 23:18
США обсудят с РФ сокращение войск в Европе и готовят Украине новую военную помощь – NBC - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена согласна обсуждать с Россией предложение о сокращении войск в Восточной Европе и одновременно подготовила для Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собеседника из администрации Байдена.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сказал собеседник журналистов, у президента США готовятся к переговорам с Россией на следующей неделе, и намерены предложить обсуждение по сокращению американских и российских войск и военных учений в Восточной Европе.

Обсуждения потенциально могут касаться масштабов военных учений, проводимых обеими странами, численности американских войск, дислоцированных в странах Балтии и Польше, заблаговременного уведомления о перемещении сил и российских ядерных ракет Искандер на российской территории Калининграда между Польшей и Литвой.

По словам нынешнего официального лица и бывших официальных лиц, для любого изменения военного присутствия США в Европе России придется предпринять ответные, эквивалентные шаги по сокращению своих сил – отвода российских войск от границ Украины будет недостаточно.

По информации источников, администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США Украине в дополнение к американской военной помощи.

Помимо угрозы санкций, администрация готова предупредить Москву, что, если российские войска захватят новые территории на Украине, Соединенные Штаты окажут поддержку бойцам украинского сопротивления и поддержат расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Читайте также: Срочное совещание НАТО. Компромисса с РФ о перспективе Украины не будет: какие еще итоги

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден нато вторжение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 