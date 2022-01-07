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На первую в 2022-ом встречу Военного комитета НАТО позвали Украину и Грузию: повестка дня

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07.01.2022, 20:27
На первую в 2022-ом встречу Военного комитета НАТО позвали Украину и Грузию: повестка дня - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Министры обороны Украины и Грузии приглашены на первое в 2022 году совещание глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО, которое состоится 12-13 января в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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В совещании высшего военного руководства НАТО будут участвовать председатель Военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр, верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR), генерал Тод Уолтерс и верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации (SACT), генерал Филипп Лавин.

Встреча Военного комитета будет виртуальной, участники обсудят вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза. 

Как отмечается, заседание 12 января будет посвящено военно-стратегическому мышлению, обсуждению будущих направлений концепции военного противостояния НАТО (Warfighting Capstone Concept), реализации концепции сдерживания и защиты евроатлантического региона (Concept for the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area).

13 января заседание откроет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он сделает доклад от текущей политической ситуации. Затем последует обсуждение текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне. 

В следующей части заседания главы оборонных ведомств встретятся со своими грузинскими и украинскими коллегами, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Грузии и Украине, а также текущий прогресс в проведении реформ, связанных с обороной.

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Наталия Медведева
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йенс столтенберг нато Военный комитет НАТО
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