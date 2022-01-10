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Столтенберг о переговорах с Россией: Не решим все вопросы, но надеемся на прогресс

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 12:26
Столтенберг о переговорах с Россией: Не решим все вопросы, но надеемся на прогресс - Фото
Йенс Столтенберг и Ольга Стефанишина (фото - Офис вице-премьера/Facebook)

Переговоры между Россией и США не решат все вопросы, но в Альянсе надеются на конструктивный диалог и прогресс в отношениях. Об этом 10 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Ольгой Стефанишиной

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"Мы не ожидаем от этих переговоров, что мы сможем снять на них все вопросы, но мы надеемся наладить диалог с Россией, в ходе которого можно будет добиться прогресса", – подчеркнул он.

В Швейцарии сегодня стартуют переговоры между США и Россией. Американскую делегацию возглавит замгоссекретаря Венди Шерман. Российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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Яна Катасонова
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