Столтенберг о переговорах с Россией: Не решим все вопросы, но надеемся на прогресс

Переговоры между Россией и США не решат все вопросы, но в Альянсе надеются на конструктивный диалог и прогресс в отношениях. Об этом 10 января заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с вице-премьером Украины по вопросам европейской интеграции Ольгой Стефанишиной.

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"Мы не ожидаем от этих переговоров, что мы сможем снять на них все вопросы, но мы надеемся наладить диалог с Россией, в ходе которого можно будет добиться прогресса", – подчеркнул он.

В Швейцарии сегодня стартуют переговоры между США и Россией. Американскую делегацию возглавит замгоссекретаря Венди Шерман. Российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

31 декабря 2021-го госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.

7 января 2022 года руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО провели внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины.

Министры обороны Украины и Грузии приглашены на первое в 2022 году совещание глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО, которое состоится 12-13 января в Брюсселе.

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Яна Катасонова

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