В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: видео

В Швейцарии сегодня стартуют переговоры между США и Россией. Об этом сообщается в Twitter миссии РФ в Женеве.

Российское представительство опубликовало кадры прибытия кортежа своей делегации в представительство США в Женеве.

В пресс-службе представительства США отмечали, что американскую делегацию возглавит замгоссекретаря Венди Шерман. Российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщали в представительстве РФ. Помимо дипломатов, будут присутствовать высокопоставленные военные.

В представительстве России утверждают, что прибыли на переговоры для обсуждения своих требований по гарантиям безопасности, среди которых – отказ НАТО от расширения на восток, в частности, от включения в Альянс Украины.

В то же время Шерман заявила на рабочем ужине с представителями РФ накануне переговоров: Вашингтон не будет обсуждать архитектуру безопасности в Европе без европейских партнеров и союзников. Сегодня она повторила этот тезис в Twitter. По ее словам, стороны выслушают обеспокоенности друг друга.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU