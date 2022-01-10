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В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 10:37
В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: видео - Фото
Венди Шерман и Сергей Рябков (фото - ЕРА, коллаж LIGA.net)

В Швейцарии сегодня стартуют переговоры между США и Россией. Об этом сообщается в Twitter миссии РФ в Женеве.

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Российское представительство опубликовало кадры прибытия кортежа своей делегации в представительство США в Женеве.

В пресс-службе представительства США отмечали, что американскую делегацию возглавит замгоссекретаря Венди Шерман. Российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков, сообщали в представительстве РФ. Помимо дипломатов, будут присутствовать высокопоставленные военные.

В представительстве России утверждают, что прибыли на переговоры для обсуждения своих требований по гарантиям безопасности, среди которых – отказ НАТО от расширения на восток, в частности, от включения в Альянс Украины.

В то же время Шерман заявила на рабочем ужине с представителями РФ накануне переговоров: Вашингтон не будет обсуждать архитектуру безопасности в Европе без европейских партнеров и союзников. Сегодня она повторила этот тезис в Twitter. По ее словам, стороны выслушают обеспокоенности друг друга.

Она также подчеркивала, что США привержены праву стран самостоятельно выбирать свои союзы.

Визави Шерман, Рябков, перед переговорами заявил, что "НАТО должно отправляться на рубежи 1997 года". При этом он назвал "потрясающей" дискуссию на рабочем ужине и сказал, что "оптимизм есть".

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает от переговоров прорыва, в частности, из-за российской эскалации на границах Украины. Перед сегодняшней встречей он заявил, что США готовы обсуждать с РФ размещение ракет и учения в Европе, но не численность войск НАТО.

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Марк Сировой
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