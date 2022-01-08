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Блинкен: Давайте будем четки – НАТО не вторгалось в Украину и Грузию, это сделала Россия

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 15:29
Блинкен: Давайте будем четки – НАТО не вторгалось в Украину и Грузию, это сделала Россия - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Россия поднимает вопросы безопасности в Европе перед НАТО, хотя сама вторглась в Украину, Грузию и оставила войска в Молдове. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на брифинге после срочного заседания НАТО из-за ситуации вокруг Украины.

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"Россия подняла вопросы европейской безопасности в своих заявления и документах, которые она продвигает. Но давай будем очень четки. НАТО не вторгалось в Украину. НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не оставляло свои силы в Молдове против воли ее народа. Все эти вещи вместе с многими другими сделала Россия за последние годы", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что за последние 20 лет Россия вторгалась в соседние государства, вмешивалась в выборы в других странах, использовала химическое оружие для покушений на оппонентов власти, в том числе в других странах, нарушала международный контроль за вооружениями, рушила принцип прозрачности.

Глава Госдепа заверил: США и союзники будут поднимать эти и другие вопросы в ближайшие дни и недели.

"У России есть обеспокоенности – и мы будем слушать. У нас есть обеспокоенности, и это императив, что Россия тоже будет их слушать", – сказал он.

Блинкен надеется, что эту ситуацию удастся решить дипломатическим путем – как на уровне Совета НАТО-Россия, так и в рамках ОБСЕ. Он также выразил поддержку минскому процессу и мирному решению конфликта на востоке Украины.

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Марк Сировой
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