Блинкен: Давайте будем четки – НАТО не вторгалось в Украину и Грузию, это сделала Россия

Россия поднимает вопросы безопасности в Европе перед НАТО, хотя сама вторглась в Украину, Грузию и оставила войска в Молдове. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен на брифинге после срочного заседания НАТО из-за ситуации вокруг Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия подняла вопросы европейской безопасности в своих заявления и документах, которые она продвигает. Но давай будем очень четки. НАТО не вторгалось в Украину. НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не оставляло свои силы в Молдове против воли ее народа. Все эти вещи вместе с многими другими сделала Россия за последние годы", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что за последние 20 лет Россия вторгалась в соседние государства, вмешивалась в выборы в других странах, использовала химическое оружие для покушений на оппонентов власти, в том числе в других странах, нарушала международный контроль за вооружениями, рушила принцип прозрачности.

Глава Госдепа заверил: США и союзники будут поднимать эти и другие вопросы в ближайшие дни и недели.

"У России есть обеспокоенности – и мы будем слушать. У нас есть обеспокоенности, и это императив, что Россия тоже будет их слушать", – сказал он.

Блинкен надеется, что эту ситуацию удастся решить дипломатическим путем – как на уровне Совета НАТО-Россия, так и в рамках ОБСЕ. Он также выразил поддержку минскому процессу и мирному решению конфликта на востоке Украины.

.@SecBlinken: Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія. https://t.co/eYpYp5oTGw — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 8, 2022

Читайте также: Три фланга и возможная угроза Киеву. NYT сделал карту с войсками России у границ Украины

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.