Литва откроет торговое представительство в Тайване. Протест Китая проигнорирован
Литва открывает торговое представительство в Тайване. Решение принято несмотря на то, что осенью, после открытия представительства Тайваня в Вильнюсе, Китай снизил уровень дипотношений и назвал литовское посольство в Пекине офисом уполномоченного по делам, пишет LRT.
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Заместитель министра экономики и инноваций Литвы Йовита Нелюпшене анонсировала конкурс на должность главы представительства.
В Литве возмущены дипломатическим давлением Китая из-за торговых отношений с Тайванем. Этот вопрос президент страны Гитанас Науседа планировал обсудить на заседании Совета руководителей ЕС в Брюсселе.
Главный советник литовского лидера по внешней политике Аста Скайсгирите сказала, что действия Китая "несовместимы с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях".
Торговое представительство Тайваня в Литве станет первым в Европе за 18 лет. Другие страны воздерживаются от дипотношений с этим островным государством, поскольку Китай считает территорию своей провинцией, а сотрудничество с ней – неуважением к политике Пекина.
- 24 июня 2021-го власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.
- 10 августа стало известно, что Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия представительства Тайваня.
- 7 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попытки вторжения России в Украину и Китая в Тайвань расцениваются Госдепартаментом США как "серьезные ошибки" с далеко идущими последствиями.
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