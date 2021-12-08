Нынешний кризис значительно превосходит масштабы Украины – Блинкен

Вероятные попытки вторжения России в Украину и Китая на Тайвань расцениваются Госдепартаментом США как "серьезные ошибки" с далеко идущими последствиями. Об этом заявил 7 декабря на мероприятии Wall Street Journal государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Блинкен дал понять, что США для снижения угрозы по-прежнему отдают предпочтение дипломатическим средствам, хотя готовы и к мерам другого характера, если дипломатия не даст результата. Вчерашнее предупреждение президента Байдена российскому лидеру Владимиру Путину о последствиях вторжения в Украину должно "повлиять на принятие будущих решений президента Путина", – сказал госсекретарь.

Он считает нынешний кризис значительно превосходящим масштабы Украины, так как попытка России изменить границы другой страны силой представляет собой угрозу устоявшемуся международному порядку в целом.

Блинкен провел параллель между эскалацией у границ Украины с попытками Китая изменить глобальную систему в своих интересах, в том числе вероятной агрессией против Тайваня. Он сказал, что США и далее намерены обеспечивать Тайваню средства для самозащиты. "Если Пекин попытается изменить статус-кво силой в одностороннем порядке, это станет очень серьезной ошибкой", – сказал он.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

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Сергей Бережной

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