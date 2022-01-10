Литва увеличит военную помощь Украине. Помогут оборудованием, инструкторами, реабилитацией

Сегодня, 10 января, Литва утвердила план военной поддержки для Украины – будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры, продолжено лечение украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, его цитирует LRT.

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"Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь", – сказал министр.

Литовский чиновник отметил, что готовится постановление правительства о передаче Украине в ближайшее время тепловизоров. Он добавил, что Литва "обязуется ежегодно передавать необходимое оборудование на не менее, чем один миллион евро".

По словам Анушаускаса, принято решение об оказании гуманитарной помощи – в будущем будет продолжена программа реабилитации украинских военнослужащих в Литве.

8 декабря 2021 года Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.

19 декабря в Литве заявили, что готовы передать Украине смертоносное оружие, поскольку Россия сосредоточила на своих границах десятки тысяч военнослужащих.

21 декабря Анушаускас подчеркивал, что в случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю военную и невоенную поддержку.

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Яна Катасонова

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