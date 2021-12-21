Страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине — Минобороны Литвы

В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю военную и невоенную поддержку. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас после встречи в Каунасе с коллегами из Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

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"Эскалация российской ситуации против Украины требует надлежащего рассмотрения – действия России требуют от НАТО дополнительных мер по сдерживанию", – сказал Анушаускас.

Министры согласны с тем, что концентрация российского военного потенциала на границе с Украиной представляет собой особенно опасную попытку России подорвать суверенитет Украины, которая стремится к членству в НАТО, сказано в сообщении.

"Страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, а также продолжающиеся реформы в оборонном секторе страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны", – сказал глава Минобороны Литвы.

Министры обороны стран Балтии в Каунасе подписали совместное заявление, в котором определены общие планы действий в области безопасности и обороны на 2022 год.

3 декабря министр обороны Алексей Резников сообщил, что количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек. Позднее он отметил – если "тренд" продолжится, скоро их количество может возрасти до 175 000.

8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.

19 декабря Анушаускас заявил, что Литва готова передать Украине летальное оружие.

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Вадим Ребрина

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