Локдаун в Чехии продлили, несмотря на уменьшение числа заболевших
Чешская власть пытается не допустить преждевременного ослабления ограничений, чтобы уберечь страну от третьей волны эпидемии
Сегодня, 19 ноября, нижняя палата парламента Чехии до 12 декабря продлила режим чрезвычайной ситуации в стране из-за эпидемии COVID-19, который должен был завершиться 20 ноября. Об этом сообщает blesk.cz.
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В стране фиксируется заметное уменьшение числа заболевших, но власть пытается не допустить преждевременного ослабления ограничений, чтобы уберечь Чехию от третьей волны эпидемии, которая, по прогнозам, может наступить в начале 2021 года – из-за рождественских праздников.
Действие режима ЧС позволяет правительству Чехии вводить карантинные ограничений, что в обычной ситуации было бы невозможно.
Чешское правительство просило депутатов о продлении режима ЧС на максимально возможный по закону срок – еще на 30 дней, но законодатели поддержали продление на 22 дня.
В Чехии правительство имеет право самостоятельно вводить режим ЧС на срок до 30 дней, что и было сделано 5 октября – из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Продлевать режим ЧС можно только с согласия нижней палаты парламента. При первом продлении парламентарии согласились на дополнительные 17 дней.
- 12 октября из-за распространения COVID-19 в Чехии закрыли бары и рестораны, а школы перевели на дистанционное обучение.
- 21 октября в Чехии ввели локдаун – были закрыты многие магазины, ограничено передвижение граждан.
- 16 ноября число заболевших COVID-19 за сутки в Чехии опустилось до уровня начала октября – менее 2000 новых случаев, тогда как неделей ранее заболеваемость достигала почти 16 000 новых пациентов в сутки.
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