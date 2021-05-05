Лукашенко лишил званий более 80 "силовиков" за поддержку протестов

Беларусский диктатор Александр Лукашенко лишил званий более 80 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов за поддержку протестов. Об этом сообщает пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси.

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Военные и правоохранители были лишены званий за то, что "нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес".

В заявлении пресс-службы Лукашенко отмечено, что ряд правоохранителей выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны и отказывались исполнять служебные обязанности.

Против ряда из поддержавших протесты военных и правоохранителей расследуются уголовные дела, подчеркивает пресс-служба самопровозглашенного президента.

17 апреля 2021 года Лукашенко заявил, что на него готовили покушение – в Москве задержали якобы "организаторов".

Вчера, 4 мая, в Гомеле сотрудников инициативной группы оппозиционерки Светланы Тихановской признали виновными в подготовке массовых беспорядков.

Денис Юдин

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