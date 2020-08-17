"Если власть проиграет, нас будут вешать у дороги". Как МВД Беларуси готовили к выборам

О том, как милицию в Беларуси готовили к подавлению протестов после выборов, рассказал подполковник милиции, командир роды ППС Лидского РОВД Юрий Махнач. Запись его обращения опубликована TUT.by.

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В предвыборный период началась "реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел", заявил Махнач.

"Такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги, потому эту власть надо защищать любыми средствами и способами", - рассказал он.

После этого, по заявлению Махнача, он не смог продолжать службу и перестал на нее ходить.

Также Махнач заявил, что 13 офицеров, подавших рапорты на увольнение из Лидского РОВД после того, как задержанных протестующих избивали и истязали сотрудники ОМОНа и лидской милиции, готовы дать показания о преступлениях на территории РОВД.

Махнач назвал свое обращение криком души. "С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо", - заявил он. Подполковник призвал остановить насилие над людьми и не выполнять преступных приказов.

По информации ТУТ.by, завтра Махнач намерен выйти на работу, чтобы подать рапорт об увольнении.

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