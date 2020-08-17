"Если власть проиграет, нас будут вешать у дороги". Как МВД Беларуси готовили к выборам

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Подполковник Лидского РОВД рассказал, что милицию готовили к войне со своим народом

О том, как милицию в Беларуси готовили к подавлению протестов после выборов, рассказал подполковник милиции, командир роды ППС Лидского РОВД Юрий Махнач. Запись его обращения опубликована TUT.by.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В предвыборный период началась "реальная подготовка к войне против своего народа органов внутренних дел", заявил Махнач.

"Такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги, потому эту власть надо защищать любыми средствами и способами", - рассказал он.

После этого, по заявлению Махнача, он не смог продолжать службу и перестал на нее ходить.

Также Махнач заявил, что 13 офицеров, подавших рапорты на увольнение из Лидского РОВД после того, как задержанных протестующих избивали и истязали сотрудники ОМОНа и лидской милиции, готовы дать показания о преступлениях на территории РОВД.

Махнач назвал свое обращение криком души. "С этим мириться нельзя. Такое отношение к своему народу недопустимо", - заявил он. Подполковник призвал остановить насилие над людьми и не выполнять преступных приказов.

По информации ТУТ.by, завтра Махнач намерен выйти на работу, чтобы подать рапорт об увольнении.

Читайте также: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: протесты, беларусь, пытки, ОМОН, Юрий Махнач
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Битва за финал Лиги Европы. "Интер" vs "Шахтер": где и когда смотреть матч
Битва за финал Лиги Европы. "Интер" vs "Шахтер": где и когда смотреть матч
"Если власть проиграет, нас будут вешать у дороги". Как МВД Беларуси готовили к выборам
"Если власть проиграет, нас будут вешать у дороги". Как МВД Беларуси готовили к выборам
Лукашенко вышел к рабочим завода - ему закричали "Уходи!": видео
Лукашенко вышел к рабочим завода - ему закричали "Уходи!": видео
Недвижимость Продажу отеля Днепр хотят отменить через суд
Как отразится белорусский "Майдан" на цене бензина в Украине. Спойлер - плохо, но недолго
Мнение Как отразится белорусский "Майдан" на цене бензина в Украине. Спойлер - плохо, но недолго
В Украине запустили первое серийное производство гусениц для БМП: фото
Экономика В Украине запустили первое серийное производство гусениц для БМП: фото
Популярное
фото/видео
Битва за финал Лиги Европы. "Интер" vs "Шахтер": где и когда смотреть матч
Битва за финал Лиги Европы. "Интер" vs "Шахтер": где и когда смотреть матч
"Если власть проиграет, нас будут вешать у дороги". Как МВД Беларуси готовили к выборам
"Если власть проиграет, нас будут вешать у дороги". Как МВД Беларуси готовили к выборам 17:11
Лукашенко вышел к рабочим завода - ему закричали "Уходи!": видео
Лукашенко вышел к рабочим завода - ему закричали "Уходи!": видео 11:30
16 августа войдет в историю РБ. Заполненный людьми центр Минска – видео с дрона
16 августа войдет в историю РБ. Заполненный людьми центр Минска – видео с дрона 09:43
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 