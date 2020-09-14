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Лукашенко не может считаться легитимным президентом – глава МИД Польши

14.09.2020, 07:40
Лукашенко не может считаться легитимным президентом – глава МИД Польши - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Александр Астафьев/ЕРА)

Политика Польши сейчас адресована беларускому народу, заявил Збигнев Рау

Польша не признает Александра Лукашенко легитимным президентом, заявил вчера, 13 сентября, в эфире Польского радио министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко таким, который имеет легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект. Поэтому наша политика адресована беларускому обществу", – заявил Грау.

СПРАВКА. Легитимность – признание обществом правомерности и законности действующей власти.

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Денис Юдин
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