Лукашенко впервые за долгое время съездит в Евросоюз

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые за более чем три года отправится в официальным визитом в Евросоюз - посетит Австрию. Об этом сообщило агентство Deutsche Welle после совместного брифинга в Берлине глав МИД Беларуси и ФРГ Владимира Макея и Хайко Мааса соответственно.

Визит президента РФ в Вену запланирован на 12 ноября.

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Макей заявил в Берлине, что одной из центральных тем переговоров с Маасом были "пути решения кризиса на востоке Украины".