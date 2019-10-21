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Лукашенко впервые за долгое время съездит в Евросоюз

Лукашенко впервые за долгое время съездит в Евросоюз - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
21.10.2019, 15:03

Последний раз президент Беларуси посещал ЕС в мае 2016 года: ездил в Италию

Белорусский президент Александр Лукашенко впервые за более чем три года отправится в официальным визитом в Евросоюз - посетит Австрию. Об этом сообщило агентство Deutsche Welle после совместного брифинга в Берлине глав МИД Беларуси и ФРГ Владимира Макея и Хайко Мааса соответственно.

Визит президента РФ в Вену запланирован на 12 ноября.

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Макей заявил в Берлине, что одной из центральных тем переговоров с Маасом были "пути решения кризиса на востоке Украины".

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