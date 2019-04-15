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15.04.2019, 14:34

Лукашенко зовут отобедать в Брюсселе

Лукашенко зовут отобедать в Брюсселе - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В 2019-м отмечается десятая годовщина европейского проекта Восточное партнерство

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Белорусский президент Александр Лукашенко приглашен на торжественный обед в столицу ЕС, повод - десятая годовщина проекта Восточное партнерство. Об этом со ссылкой на источники в Западной Европе пишет минский филиал Радио Свобода.

13 мая Лукашенко ждут в Брюсселе вместе с лидерами пяти других восточных партнеров ЕС - Украины, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы.

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При этом в ЕС скептически оценивают шансы, что Лукашенко приедет лично. Инсайдеры считают, что вместо него саммит, вероятно, посетит министр иностранных дел Владимир Макей: он был на аналогичной встрече в 2017 году.

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Беларусь более шести лет находилась под санкциями ЕС из-за репрессий после президентских выборов в декабре 2010-го, но в 2016 году Брюссель снял большинство ограничительных мер в ответ на освобождение всех политзаключенных в стране.

Восточное партнерство призвано продвигать экономическую интеграцию и европейские ценности в шести восточноевропейских и южнокавказских странах. Оно не дает ни перспектив, ни гарантий возможного членства в ЕС.

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Теги: александр лукашенко, брюссель, Восточное партнерство
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