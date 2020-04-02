Ляшко сообщил о новой вспышке коронавируса в Китае. В Китае об этом не знают

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По словам главного санитарного врача Виктор Ляшко, в Китае, где в последние дни либо не фиксировались новые случаи заболевания коронавирусом, либо их было немного, якобы случилась новая масштабная вспышка. По словам чиновника Минздрава, 1 апреля были подтверждены 1600 новых пациентов с COVID-19. Китайские власти это не подтверждают.

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"До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь", - сказал Ляшко, уточнив, что из этих 1600 пациентов семь уже скончались.

По данным Госкомздрава КНР, 30 марта у них не было новых случаев заболевания COVID-19, 31 марта их было 79, 1 апреля - 35 кейсов.

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В последней сводке из Китая речь идет о том, что на конец 1 апреля в стране все еще болеют 1863 человека, из них 429 - тяжелые случаи.

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