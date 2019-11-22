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Люди склонны к сотрудничеству, а не эгоизму - ученые

Люди склонны к сотрудничеству, а не эгоизму - ученые - Фото
Иллюстративное изображение: pixabay.com
22.11.2019, 16:46

Исследователи из Гарварда и Йеля провели семь экспериментов - в них приняли участие 2068 испытуемых

Ученые из США провели исследования, в которых попробовали ответить на вопрос, каким будет первый импульс человека - действовать эгоистично или совместно. Результаты показали, что люди чаще поступают "хорошо" (то есть - кооперируются), когда у них есть мало времени на принятие решения и это может принести определенную "выгоду". Об этом сообщает Scientific American

Исследователи из Гарварда и Йеля провели семь экспериментов. Людям предлагали в группах решать финансовые задачи, в которых можно было выбирать между увеличением индивидуальной выгоды за счет группы или увеличением групповых выгод за счет личных интересов. В них приняли участие 2068 испытуемых, они имели ограниченное количество времени на принятие решения. Результаты показали, что люди не являются интуитивно эгоистичными существами и чаще предпочитают кооперацию.

В качестве подтверждения они провели еще один опрос 341 человека о ежедневных взаимодействиях. Результаты показали, что кооперация является интуитивным ответом, когда такое сотрудничество будет каким-то образом "вознаграждено". 

Ученые отмечают, что ни один набор исследований не в состоянии дать однозначный ответ на вопрос о природе человека. Эксперименты демонстрируют, что первые инстинкты человека, как правило, ведут к сотрудничеству, а не к эгоизму.

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наука ученые натура человека
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