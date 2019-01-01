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01.01.2019, 21:45

Магнитогорск: МИД не подтвердил информацию о пропавшей украинке

Магнитогорск: МИД не подтвердил информацию о пропавшей украинке - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

МИД не подтверждает, что из-за обрушения части дома в Магнитогорске пострадали украинцы

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Официального подтверждения о пострадавших в результате обрушения дома в российском Магнитогорске граждан Украины нет. Об этом заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал УП.

Так он прокомментировал информацию МЧС РФ по Челябинской области о том, что пропавшей без вести в результате обрушения считается уроженка Украины Татьяна Антипова.

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Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично.

Сегодня стало известно, что количество погибших при обрушении подъезда достигло восьми человек. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

При этом из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Поиски жертв взрыва пришлось приостановить из-за угрозы обвала поврежденных конструкций. Спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела во время взрыва - для этого могут понадобиться почти сутки.

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Теги: магнитогорск
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