Магнитогорск: МИД не подтвердил информацию о пропавшей украинке

Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

Официального подтверждения о пострадавших в результате обрушения дома в российском Магнитогорске граждан Украины нет. Об этом заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич рассказал УП.

Так он прокомментировал информацию МЧС РФ по Челябинской области о том, что пропавшей без вести в результате обрушения считается уроженка Украины Татьяна Антипова.

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Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 – частично.

Сегодня стало известно, что количество погибших при обрушении подъезда достигло восьми человек. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна.

При этом из-под завалов спасли 11-месячного ребенка.

Поиски жертв взрыва пришлось приостановить из-за угрозы обвала поврежденных конструкций. Спасатели собираются демонтировать стену подъезда, которая уцелела во время взрыва - для этого могут понадобиться почти сутки.