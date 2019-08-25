Макрон "подбивает" Трампа. Кто в G7 за и против возврата РФ - СМИ

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: EPA)

В Большой семерке "за" возвращение России в клуб выступили лидеры США, Франции и Италии, а "против" высказались лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии. Об этом сообщил в Twitter журналист Washington Post Джош Рогин.

"По моей информации, на вчерашнем ужине Джонсон, Меркель и Трюдо выступили против возвращения России в G7, в то время как Макрон поддержал эту идею", - написал журналист.

Рогин сообщил, что Италия выступает за возврат России.

"Макрон более настойчиво продвигает эту идею в частных разговорах. Создается впечатление, что он убеждает Трампа стать публичным лицом этого шага", - добавил Рогин.

Американский журналист также написал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что нет прогресса по украинскому вопросу, а также напомнил об отношениях России и Китая».

21 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился с инициативой восстановления G8 к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

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