Макрон сказал, почему 9 мая поедет к Путину

Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение президента страны-агрессора России Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции с Путиным в понедельник в резиденции Брегансон, сообщает Укринформ.

"В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне", - сказал Макрон.

По его словам, стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий.

Макрон отметил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающим в этом.

"Я верю в новую геополитику", - подчеркнул Макрон.

6 августа Зеленский обратился к Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате.