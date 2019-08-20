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Макрон сказал, почему 9 мая поедет к Путину

Макрон сказал, почему 9 мая поедет к Путину - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)
20.08.2019, 09:09

Президент Франции отметил, что Европа сейчас "должна снова возродить свой суверенитет", и "диалог между ЕС и РФ является ключевым"

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял приглашение президента страны-агрессора России Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 года для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции с Путиным в понедельник в резиденции Брегансон, сообщает Укринформ.

"В следующем мае я буду с президентом Путиным, по его приглашению, отмечать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне", - сказал Макрон.

По его словам, стороны должны принять долгосрочные решения преодоления имеющихся разногласий.

Макрон отметил, что Европа сейчас должна снова возродить свой суверенитет, и диалог между ЕС и РФ является ключевым и основополагающим в этом.

"Я верю в новую геополитику", - подчеркнул Макрон.

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Макрон Эмманюэль Владимир Зеленский Ангела Меркель владимир путин 9 мая
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