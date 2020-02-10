Малайзийский премьер позвонил Трампу: призвал его уйти в отставку

Махатхир Мохамад (фото - ЕРА)

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад лично призвал президента США Дональда Трампа уйти в отставку, "чтобы спасти Америку". Об этом пишет местное издание The Star.

По словам лояльного к России главы правительства южноазиатской страны, критика в адрес американского лидера направлена не ​​против народа США, а только против самого Трампа из-за его мирного плана для Ближнего Востока.

"Американцы - хорошие люди, но не Трамп. Я попросил его уйти в отставку, чтобы спасти Америку", - сказал Мохамад.

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Мохамад заявил, что будет вести переговоры с Китаем ради поддержки палестинцев в их противостоянии с Израилем. Топ-чиновник из Малайзии убежден, что немусульманские мировые державы - КНР, Япония и Южная Корея - якобы должны быть обеспокоены "угнетением палестинцев израильтянами, поскольку это проблема прав человека".

Посольство США в Малайзии выразило разочарование по поводу звонка Мохамада в Вашингтон: якобы высказанные замечания "не были в конструктивном духе".