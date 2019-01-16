Манафорт хвастался, что может назначать людей в Белый дом - СМИ

Пол Манафорт (фото - EPA)

Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, политтехнолог Пол Манафорт в 2017 году заявлял, что может назначать нужных ему людей в Белый дом. Об этом сообщает Reuters, цитируя одного из свидетелей на процессе против Манафорта.

О такой возможности бывший глава предвыборного штаба Трампа рассказал экс-партнеру по бизнесу Ричарду Гейтсу в январе 2017 года.

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Ранее CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что украинские олигархи Ринат Ахметов и Сергей Левочкин могли получать от Манафорта данные соцопросов во время президентской кампании 2016 года.

По информации телеканала, данные от Манафорта к ним поступали от (якобы) связанного с разведкой РФ Константина Килимника.

Ахметов это отрицает.