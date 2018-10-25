Массовая рассылка бомб в США: теперь губернатор Нью-Йорка - CNN

Взрывчатка, подброшенная с CNN (Фото: twitter.com/Acosta)

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Также очередной подозрительный пакет перехвачен на почте города в штате Мэриленд

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Работники правоохранительных органов в США провели операцию по обезвреживанию подозрительных взрывных устройств, отправленных губернатору штата Нью-Йорк и в отделение почты городка в штате Мэриленд, граничащем с американской столицей. Об этом сообщает CNN.

"Два источника в правоохранительных органах сообщили CNN о подозрительном пакете, который был перехвачен в отделе проверки почтовых отправлений в городке Кепитал Хайтс, штате Мэриленд", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на место прибыло специальное подразделение полиции по разминированию.

Губернатор Нью-Йорка и член Демократической патрии Эндрю Куомо заявил об отправке взрывного устройства в его офис в Манхэттене, сообщил телеканал.

Отмечается, что ФБР "работает в координации с сотрудниками правоохранительных органов для расследования подозрительных пакетов".

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Вчера, 24 октября, председатель отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер на пресс-конференции сообщил, что у пакетов со взрывчаткой, присланных экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон, экс-президенту США Биллу Клинтону, Бараку Обаме, миллиардеру Джорджу Соросу и телеканалу CNN, вероятно, один и тот же отправитель. Бомбы подкидывали в почтовые ящики у домов.

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