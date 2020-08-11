Массовые акции протеста в Беларуси. На место гибели мужчины несут цветы: фото
По последним данным, в Беларуси силовики задержали более 2000 человек
На место гибели мужчины во время акции протеста в Минске неравнодушные люди несут цветы. Об этом сообщает TUT.BY.
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"Это стихийное возложение цветов, которые сюда несут люди с разными взглядами. Все говорят об одном - тут погиб человек", - отмечается в сообщении.
Цветы вешают на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят, а люди на этом пятачке вскидывают руки, показывая знак "V".
"Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля - просто бросил их окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди", - отметила местная жительница Юлия.
По последним данным, в Беларуси силовики задержали более 2000 человек.
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