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Массовые акции протеста в Беларуси. На место гибели мужчины несут цветы: фото

11.08.2020, 14:44
Массовые акции протеста в Беларуси. На место гибели мужчины несут цветы: фото - Фото
Люди несут цветы на место гибели мужчины в акции протеста в Минске (фото - TUT.BY)

По последним данным, в Беларуси силовики задержали более 2000 человек

На место гибели мужчины во время акции протеста в Минске неравнодушные люди несут цветы. Об этом сообщает TUT.BY.

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"Это стихийное возложение цветов, которые сюда несут люди с разными взглядами. Все говорят об одном - тут погиб человек", - отмечается в сообщении.

Цветы вешают на металлический заборчик, отделяющий проезжую часть от пешеходной зоны. Проезжающие мимо машины сигналят, а люди на этом пятачке вскидывают руки, показывая знак "V".

"Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля - просто бросил их окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди", - отметила местная жительница Юлия.

Цветы на месте гибели мужчины в Минске

 
По последним данным, в Беларуси силовики задержали более 2000 человек.

  • 10 августа в Минске и других городах Беларуси люди снова вышли на акции протеста против сфальсифицированных властью выборов.
  • Силовики задерживали и избивали протестующих, а также случайных людей на улицах. На улице Кальварийской в Минске силовики открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка издания Наша Ніва.
  • 11 августа сообщалось, что в Минске, на проспекте Притыцкого, в столкновениях с силовиками погиб протестующий против несправедливых выборов в Беларуси.

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Арина Толина
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