Медики в Германии: Пандемия коронавируса может продлиться два года

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Пандемия коронавируса может продлиться около двух лет. Об этом заявил директор немецкого Института Коха Лотар Вайлер, сообщает Reuters.

По его словам, в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет, но невозможно сказать, насколько быстро это произойдет. Многое, по мнению Вайлера, зависит от скорости разработки вакцины против вируса.

"Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конце концов", - добавил он. Также он считает, что без строгих мер по социальному дистанцированию Германия может столкнуться с миллионами случаев инфицирования коронавирусом.

В конце 2019-го в Китае началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вчера медики в Британии рассказали о негативном сценарии: эпидемия продлится до 2021-го, до 8 млн в больницах.

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