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Медики в Германии: Пандемия коронавируса может продлиться два года

Медики в Германии: Пандемия коронавируса может продлиться два года - Фото
Фото: ЕРА
17.03.2020, 13:30

Глава немецкого Института Коха Лотар Вайлер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться около двух лет

Пандемия коронавируса может продлиться около двух лет. Об этом заявил директор немецкого Института Коха Лотар Вайлер, сообщает Reuters

По его словам, в конечном итоге от 60 до 70% населения планеты будет заражено, выздоровеет и приобретет иммунитет, но невозможно сказать, насколько быстро это произойдет. Многое, по мнению Вайлера, зависит от скорости разработки вакцины против вируса.

"Мы еще не знаем, как будет выглядеть смертность в конце концов", - добавил он. Также он считает, что без строгих мер по социальному дистанцированию Германия может столкнуться с миллионами случаев инфицирования коронавирусом. 

Читайте также: Коронавирус. Ужесточение "карантина" в Украине: как это будет и к чему приведет

Владислав Сердюк
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Германия карантин коронавирус COVID-19 институт коха
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